Монсон обратился с призывом к Исинбаевой

Монсон призвал Исинбаеву погасить долги в России

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон обратился с призывом к двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению спортсмена, россиянке нужно погасить долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Независимо от того, насколько ты успешен как спортсмен, ты остаешься человеком, у тебя есть обязательства перед обществом. Ты не должен иметь возможность делать все, что хочешь», — заявил Монсон.

О долгах Исинбаевой стало известно 6 августа. Уточнялось, что из-за этого бывшей спортсменке заблокировали банковские счета.

Ранее Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов. По его мнению, таких атлетов нужно лишать гражданства.

