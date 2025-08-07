Экс-министр спорта РФ: Украина уже всем надоела в спортивном мире

Олимпийский чемпион, бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал жалобу украинцев на проведение товарищеского матча сборных России и Иордании по футболу.

4 сентября национальная команда страны проведет дома товарищеский матч с командой Иордании. После того, как было объявлено об этом матче, Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с жалобой в УЕФА, ФИФА, Иорданскую футбольную ассоциацию и Азиатскую конфедерацию футбола с требованием не допустить проведения этого матча. «Этот матч будет грубым нарушением единой позиции футбольной семьи и глобального стремления к миру» - сообщает пресс-служба УАФ.

« - Своими постоянными жалобами Украина не дает нормально работать международным федерациям, она уже всем надоела в спортивном мире» - приводит слова Павла Колобкова «ВсёПроСпорт»

Сборная Иордании находится на 64‑м месте в рейтинге ФИФА, команда впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира, он пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. Сборная Украины неоднократно выступала против возвращения российских команд в различных видах спорта, включая футбол.