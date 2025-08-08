Журова назвала самых популярных спортсменов России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» назвала хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова и футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу самыми популярными спортсменами России.

— Кто, на ваш взгляд, самые популярные спортсмены России?

— Овечкин — номер один, это не обсуждается. Второй — Саша Большунов, вокруг него есть ажиотаж. Третий — Дзюба, потому что футбол — самый популярный вид спорта в России, а он самый известный действующий футболист, — сказала Журова «Матч ТВ».

Овечкин с 897 шайбами — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, в прошедшем сезоне россиянин превзошел достиженее Уэйна Гретцки (894). Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевал три золотые медали, серебро и бронзу. Дзюба — рекордсмен по голам за всю историю российского футбола, лучший бомбардир в истории сборной России (31 мяч).