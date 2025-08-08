Журова назвала самых популярных спортсменов России
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» назвала хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова и футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу самыми популярными спортсменами России.
— Кто, на ваш взгляд, самые популярные спортсмены России?
— Овечкин — номер один, это не обсуждается. Второй — Саша Большунов, вокруг него есть ажиотаж. Третий — Дзюба, потому что футбол — самый популярный вид спорта в России, а он самый известный действующий футболист, — сказала Журова «Матч ТВ».
Овечкин с 897 шайбами — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, в прошедшем сезоне россиянин превзошел достиженее Уэйна Гретцки (894). Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевал три золотые медали, серебро и бронзу. Дзюба — рекордсмен по голам за всю историю российского футбола, лучший бомбардир в истории сборной России (31 мяч).
Тренер Джон Торчетти хочет вернуться в КХЛ и уже провел переговоры с тремя клубами
«Зависит от того, каких футболистов приобретете». Адиев — о разговоре с руководством «Крыльев» об игре команды
Тренер «Крыльев Советов» Адиев: «В моей карьере наконец появился проект, в котором я могу отработать как минимум год»
Тренер Джон Торчетти хочет вернуться в КХЛ и уже провел переговоры с тремя клубами
«Зависит от того, каких футболистов приобретете». Адиев — о разговоре с руководством «Крыльев» об игре команды
Тренер «Крыльев Советов» Адиев: «В моей карьере наконец появился проект, в котором я могу отработать как минимум год»