ФНС заблокировала счета объявленного в розыск футболиста Савина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина (блогер КраСава) из-за долгов по налогам на 7,541 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик».

Указано, что у футболиста, который проживает на Кипре, в России зарегистрирован действующий ИП, его основной вид деятельности – «зрелищно-развлекательная и прочая».

В апреле 2025 года появилась информация, что Савин задолжал налоговой 11,7 млн рублей. Сообщалось, что ФНС заблокировала счета Савина. Отмечается, что блогеру грозит уголовное дело за систематическую неуплату налогов.

В 2023 году Савин был оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 50 тыс. рублей. После этого блогер продолжил негативно высказываться по этой теме, из-за этого в 2024 году на него завели уголовное дело. В феврале 2025 года МФД объявило Савина в розыск, при этом не уточняется, по какой именно статье.

Савин уехал из России в 2022 году. Он обосновался на Кипре, где купил местный клуб, переименовав его в «КраСаву».

Во время своей футбольной карьеры он выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и «Луч-Энергию» из Владивостока.