Мать футболиста Тарасова отдала мошенникам более 6 млн рублей

Мать футболиста Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников. Она отдала им более 6 млн рублей, сообщает SHOT.

Также она продала мошенникам свой автомобиль.

Все произошло 5 августа. Сначала аферисты сообщили о взломе её аккаунта на «Госуслугах», после чего перевели звонок на лже-сотрудника ФСБ. В течение трех дней жертва переводила обманщикам различные суммы, беря деньги в долг. Также ей запретили контактировать с сыном.

Семья обратилась в полицию. Сейчас психологи оказывают помощь пострадавшей, а Дмитрий Тарасов пообещал возместить убытки.