Футболист Тарасов прокомментировал скандал вокруг его матери

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что не верит в то, что телефонных мошенников, обманувших его мать, смогут найти. Он публично рассказал об этом инциденте для того чтобы «другие люди посмотрели и не повторяли такой ошибки», сообщает канал 112.

По словам Тарасова, ущерб составил 6 млн. Это не собственные финансы потерпевшей, она «деньги назанимала и продала, то что было у нее дома».

«Я думаю, вычислить именно этих людей, кто занимался этим — вряд ли. Но вот по поводу имущества, которое как бы пришлось маме продать, там есть возможность побороться…» — сказал экс-игрок московского Локомотива и сборной России.

По его словам, даже если не получится, ничего страшного не произойдет.

«Главное, что все живы-здоровы», — сказал спортсмен.

Он отметил, что осветил инцидент для того чтобы «другие люди посмотрели и не повторяли такой ошибки».

Сейчас с пострадавшей от мошенников женщиной работает психотерапевт, она принимает лекарства и ей стало лучше.

Накануне стало известно, что маму Тарасова обманули телефонные аферисты. Они прислали сообщение, что у женщины якобы взломан аккаунт «Госуслуг». Она перезвонила им, после чего, по словам сына, начался «классический развод», потерпевшая была «взята под гипноз».