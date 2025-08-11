Роднина высказалась о жизни дочери в США

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что ей бы хотелось, чтобы ее дочь — 39-летняя Алена Миньковская — жила в России. Ее слова приводит Sport24.

«Конечно, хотела бы, чтобы дочка жила рядом, в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора. Она в той стране с трех лет. <...> При делении ребенка ей отец до 18 лет запрещал въезжать в Россию. С трех лет у нее был перерыв до 17, когда приехали просто получить документы и паспорта», — рассказала Роднина.

Миньковская — дочь Родниной и бизнесмена Леонида Миньковского. Она имеет американское гражданство и проживает на территории США.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.