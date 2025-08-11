Зампред Госдумы оценил перспективы возвращения пива на стадионы

Заместитель председатель Госдумы Александр Жуков оценил перспективы возвращения пива на стадионы. Ранее сообщалось, что подобный законопроект может быть принят.

«Не знаю насчет пользы от продажи пива, но по крайней мере увеличится финансирование спорта. Минздрав, насколько понимаю, против, как всегда. Ничего, обсудим», – цитирует Жукова "ВсеПроСпорт".

В России продажа пива на спортивных мероприятиях запрещено с 2005 года. Исключение было сделано в период проведения чемпионата мира по футболу – 2018.

Ранее фанатское сообщество высказалось против запрета на продажу пива в период мундиаля в Катаре. Тогда правила были изменены за два дня до старта турнира.

С 2010 по 2018 год Жуков занимал пост президента Олимпийского комитета России.