Роналду сделал предложение своей девушке спустя девять лет отношений

Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Об этом стало известно в понедельник, 11 августа, от самой девушки.

— Да, люблю. В этой и всех остальных жизнях, — написала Родригес в личном блоге, прикрепив фотографию с кольцом.

Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Их первая дочь родилась в 2017-м. В апреле 2022-го у пары появились близнецы, но мальчик скончался во время родов. Кроме того, у Роналду есть еще трое детей.

