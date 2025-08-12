ФНС заблокировала счета Овечкина

ФНС заблокировала счета Александра Овечкина в России.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

Отмечается, что капитан «Вашингтона» числится индивидуальным предпринимателем (ИП). Овечкин не присылал налоговые декларации о его деятельности с 2023 года.

После этого налоговая последовательно блокировала его счета: два в 2023-м, еще два в 2024-м и один – в конце июля 2025 года.

По данным источника, долгов у Овечкина нет, только проблемы с ИП. Через него хоккеист ранее продавал товары под личным брендом.