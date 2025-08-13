Жена украинского новичка ПСЖ удалила посты с жесткой критикой россиян

Ангелина Забарная, жена украинского новичка «ПСЖ» Ильи Забарного, удалила из своего Telegram-канала посты с жесткой критикой в адрес россиян и России.

© psg.fr

Напомним, Ангелина опубликовала два кадра с отдыха, на одном из которых убрала с помощью специальных программ российских туристов на фоне.

«Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного. Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда», — написала она.

Этот пост начали активно критиковать, на что она назвала критиков «мусором».

© Скрин Sport24

Через несколько часов она полностью удалила публикацию.

Официально «ПСЖ» объявил о трансфере Забарного 12 августа. 7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова, из-за которого украинец отказался переходить в клуб в зимнее трансферное окно.

«ПСЖ» действительно попытался убрать Сафонова из команды. 2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.