Тарасова оценила последствия встречи Трампа и Путина для российского спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила последствия встречи президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом для российского спорта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она назвала предстоящую встречу важным событием для обеих стран.

«Хуже не будет — нам будет только лучше. Есть ли ощущение, что может что-то измениться и в отношении спорта? Не думаю, что в первую очередь они будут говорить об этом», — заявила Тарасова.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

С февраля 2022 года многие российские спортсмены отстранены от международных турниров. Кроме того, страна лишена права проводить крупные турниры.