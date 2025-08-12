Президент Казахстана разбил доску после вручения ему черного пояса тхэквондо

Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев разбил деревянную доску после того, как глава Всемирной федерации тхэквондо (WTF) Чунгвон Чоу вручил ему черный пояс.

Во вторник Токаев и Чоу провели встречу в Астане. В конце общения Токаев наградил Чоу орденом «Достык» II степени за значительный вклад в развитие тхэквондо во всем мире. В свою очередь, Чоу в знак уважения вручил главе Казахстана черный пояс девятого дана (высшей степени в тхэквондо). После этого казахстанский лидер разбил кулаком деревянную тренировочную дочку. Видео этого момента опубликовала пресс‑служба Токаева.