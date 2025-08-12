Роднина высказался о недовольстве потолком зарплат в РПЛ

Роднина о недовольстве потолком зарплат в РПЛ: «Любой человек, теряя власть, разве будет хлопать в ладоши? Это не революция, а попытка привести в порядок. Мы никого не выгоняем, просто чуть меняем правила»
Ирина Роднина высказалась о возможном введении потолка зарплат в Мир РПЛ.
«Футбол всегда жил отдельным миром. Но, например, в хоккее давно принят потолок зарплат. Причем, не только в России. Это не революция, а попытка привести в порядок. Мы же не меняем требования, никого не выгоняем. Просто чуть-чуть меняем правила, это нормально. Футбольная общественность недовольна? Их подвинут немножко. Любой человек, когда теряет власть, разве будет хлопать в ладоши? Надеюсь, что решения министра Дегтярева пойдут на пользу нашему спорту», – сказала депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
Sports.ru: главные новости
Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
Аршавин отказался выступить за «Амкал» в Кубке России
Экс-футболист Высшей лиги Грузии Бочоришвили – игрок «Броуков». Зимой защитника дисквалифицировали за допинг
Sports.ru: главные новости
Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
Аршавин отказался выступить за «Амкал» в Кубке России
Экс-футболист Высшей лиги Грузии Бочоришвили – игрок «Броуков». Зимой защитника дисквалифицировали за допинг