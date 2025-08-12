Журова высказался о блокировке счетов Овечкина

Светлана Журова высказалась о блокировке счетов Александра Овечкина.

Ранее появилась информация, что капитан «Вашингтона» не отправлял налоговые декларации о деятельности ИП с 2023 года. По этой причине Федеральная налоговая служба (ФНС) России лишила Овечкина доступа к банковским счетам.