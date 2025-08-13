Названа ориентировочная стоимость кольца, которое Роналду подарил невесте

Управляющего директор лондонского ювелирного дома 77 Diamonds Тобиас Корминд оценил обручальное кольцо, которое футболист Криштиану Роналду подарил своей возлюбленной Джорджине Родригес в $5 млн, передает «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.

© Соцсети

Кольцо сопоставимо со знаменитым бриллиантом Тейлор‑Бертон — грушевидным камнем весом 69,42 карата, подаренным Элизабет Тейлор Ричардом Бертоном.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.