Загитова задумалась об открытии своего магазина

Фигуристка Алина Загитова заявила о желании открыть цветочный магазин. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

© Соцсети

Загитова опубликовала фотографию с большим букетом.

«Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина. Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?» — подписала она снимки.

Загитова — о мужчине мечты: если не будет отпускать путешествовать, он ноль без палочки

Напомним, что Загитова является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила свою спортивную картеру в 2019 году и до сих пор не возобновила ее. Загитова вела шоу «Ледниковый период», но в феврале призналась, что провалила эту работу. Летом 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС по теме «Продюсирование и культурная политика».