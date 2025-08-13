Роднина описала себя одной фразой

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что всегда отличалась одиозностью. Ее слова приводит Sport24.

«В хоре я не пела, так что плясать под чужую дудку не планирую», — описала Роднина себя.

Она посчитала, что каждый должен иметь свою четкую позицию, иначе люди пойдут в общем потоке.

Ранее Роднина высказалась о своей легендарности. Она заявила, что считает себя главной легендой отечественного фигурного катания.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022-го находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.