Валиева выступит на фестивале-ярмарке в Пекине

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева примет участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая пройдёт в Пекине. Об этом сообщает фан-группа фигуристки.

С 28 по 30 августа в столице Китая АО «Российский экспортный центр» при поддержке Правительств РФ и КНР организует фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в честь Праздника влюблённых Циси и в преддверии официального визита президента РФ в Китай. Сообщается, что фестиваль объединит под своей крышей более 40 компаний из 26 регионов России.

Отметим, что это будет первое появление Валиевой в Пекине со времён Олимпийских игр 2022 года, где стало известно о проблемах с допингом у фигуристки. По итогу тех соревнований Камила заняла четвёртое место в личном зачёте.