FIG дала нейтральный статус спортсмену, которому ранее отказала из-за символа V.

© Sports.ru

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) пересмотрела свое решение и присвоила нейтральный статус Мухаммаджону Якубову. В марте ему было отказано в допуске на турниры.

Ранее на странице Якубова в соцсети был размещен анонс пятого антидопингового диктанта РУСАДА, который сопровождался римской цифрой V. Однако специальный комитет FIG на тот момент посчитал это символом поддержки боевых действий.

Якубову 22 года, он является призером Кубка России по спортивной гимнастике.