Губерниев высказался о встрече Путина и Трампа

После встречи президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом появилось больше уверенности в возвращении отечественных спортсменов на международную арену с национальным флагом и гимном, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.

Минувшей ночью на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. После завершения саммита Трамп оценил минувшую встречу на «10 из 10», отметив, что переговоры прошли очень хорошо.