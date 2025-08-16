Губерниев высказался о встрече Путина и Трампа

Губерниев — о встрече Путина и Трампа: «Есть свет в конце тоннеля. Значит, замаячат огни стадионов, куда вернутся российские спортсмены»
После встречи президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом появилось больше уверенности в возвращении отечественных спортсменов на международную арену с национальным флагом и гимном, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.
Минувшей ночью на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. После завершения саммита Трамп оценил минувшую встречу на «10 из 10», отметив, что переговоры прошли очень хорошо.
— Самое главное, что есть контакт, взаимоотношения, уважение. И безусловно, вектор понятен, что стороны прислушиваются к доводам, словам. И итог позитивный, что свет есть в конце тоннеля — мы понимаем все, куда идти. А если есть свет в конце тоннеля, значит, замаячат не просто солнечные лучи, а огни стадионов, куда вернутся российские спортсмены для того, чтобы с флагом и гимном всех победить, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
