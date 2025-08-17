Федора Смолова заблокировали на стримерской платформе за оскорбления

Экс-футболиста сборной России Федора Смолова заблокировали на стримерской платформе Twitch.

Во время турнира по Counter Strike Смолов вступил в перепалку с одним из киберспортсменов и публично ему угрожал, сообщает РБК о предположительной причине блокировки.

По версии Р-Спорт, причиной мог стать ответ Смолова на вопрос "Ты где?" - "В Саратове, у твоей мамаши".

Согласно еще одной версии, Смолова заблокировали на день за рекламу букмекеров. Так или иначе, сейчас при входе на аккаунт футболиста сообщается, что канал заблокирован за нарушение правил сообщества и условий продажи Twitch.

Напомним, в начале июля было опубликовано видео, на котором Федор Смолов стал участником драки в одном из московских кафе.