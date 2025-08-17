Комментатор Боярский посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне и рожать детей

Спортивный комментатор Александр Боярский во время матча Южной футбольной лиги между командами «Родина» и «Зенит» посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне и рожать детей, а не работать в мужском футболе. По его словам, именно женщины постоянно совершают судейские ошибки в ходе соревнований.

© Вечерняя Москва

— Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются... Есть женский футбол — вам там самое место, — передает слова Боярского Telegram-канал Sport Baza.

Бывший футболист Андрей Аршавин в рамках марафона Знание.Первые заявил, что крайне негативно относится к женскому футболу. Спортсмен отметил, что хоть его дочь Яна и любит иногда побегать и «попинать мяч», подобные увлечения среди девочек он не одобряет.

Кроме того, священник РПЦ заявил, что мужчины в браке нередко злоупотребляют спиртным и даже спиваются из-за того, что женщины не дают им реализовать «данную Господом» потребность быть главой семьи.