Депутат Светлана Журова обвинила комментатора Александра Боярского в сексизме.

Боярский во время матча «Родины» с «Зенитом» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Сегодня он принес извинения: «Девушки – это украшение футбола».