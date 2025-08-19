Медведева высказалась о полноценном возвращении Овечкина в Россию

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о российском форварде и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. По словам фигуристки, она, как и вся Россия, ждёт возвращения лидера НХЛ в Россию.

«Саша очень открытый, очень искренний, простой. Просто в голове не укладывается, что этот человек — один из самых величайших спортсменов в истории всего спорта вообще. Я не знаю спортсмена такого уровня, который общается более свободно и спокойно, чем Саша. У него абсолютно нет никаких ограничений. Всем руки пожмет, комплименты скажет — независимо от того, знает он человека или нет. Всегда в хорошем настроении. Это так круто на самом деле. С ним очень легко общаться.

— Ждете его полноценного возвращения в Россию?

— Я думаю, все ждут. Мне кажется, он и сам тоже ждет. Ну, предполагаю так", — приводит слова Медведевой Sport24.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» проведёт чествование Александра Овечкина, которое состоится 22 августа на стадионе «ВТБ Арена». Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.