Футболиста жестоко избили в Подмосковье из-за конфликта на поле

Футболист команды «Русская Община» Арсений Ерошевич пострадал в подмосковном Щелкове. Молодого человека избили из-за конфликта, произошедшего после игры. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в Telegram-канале «Многонационал».

— Арсений находится в критическом состоянии, у него множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга, — говорится в публикации.

Пострадавший находится в клиническом центре Москвы. В футбольном клубе «Русская Община» обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой поставить произошедшую ситуацию на контроль и провести проверку деятельности этнической группировки.

До этого руководство футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» пообещало разобраться с инцидентом избиения спортсмена Антона Мухина. Игрока арендовало «Динамо» Владивосток. Управляющий этого клуба Эдуард Сандлер избил футболиста во время восстановительных процедур команды в общественной бане, рассказал агент Мухина.