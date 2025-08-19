«Чемпионат» впервые провел социальный проект «Открывая спорт» в Туле

«Чемпионат» впервые провёл социальный проект «Открывая спорт» в Туле
Благотворительную акцию поддержал ПФК «Арсенал Тула».
16 августа 2025 года «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) в сотрудничестве с олимпийской чемпионкой Ольги Слюсаревой организовал выезд для воспитанников Центра развития и сопровождения из города Киреевск (Тульская область). В рамках проекта «Открывая спорт», призванного вовлекать детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в спортивную жизнь, Ольга Анатольевна с удовольствием встретила ребят у стадиона «Арсенал», пообщалась с ними, вручила подарки от «Чемпионата», и они вместе отправились смотреть матч любимого клуба.
Дети из Киреевска увлечены футболом — активно участвуют в турнирах и поездках на матчи. Ребята на протяжении всей игры активно поддерживали команду и переживали за своих любимых игроков.
Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:
«Благотворительный проект подарил ребятам из детского дома возможность не только увидеть профессиональных футболистов, но и ощутить, что мечты сбываются. Спорт объединяет, и сегодня мы все стали частью одной большой семьи!»
Антон Стременовский, директор АНО «Игра твоей мечты»:
«Я очень рад, что география нашего проекта и количество его участников растёт. Благодаря совместным усилиям мы мотивируем ребят активнее заниматься спортом и поддерживать свой любимый клуб. Хочу выразить слова благодарности волонтерам, ПФК “Арсенал Тула” и Ольге Анатольевне Слюсаревой за поддержку нашего проекта “Открывая спорт”».