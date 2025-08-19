«Чемпионат» впервые провел социальный проект «Открывая спорт» в Туле

Благотворительную акцию поддержал ПФК «Арсенал Тула».

16 августа 2025 года «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) в сотрудничестве с олимпийской чемпионкой Ольги Слюсаревой организовал выезд для воспитанников Центра развития и сопровождения из города Киреевск (Тульская область). В рамках проекта «Открывая спорт», призванного вовлекать детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в спортивную жизнь, Ольга Анатольевна с удовольствием встретила ребят у стадиона «Арсенал», пообщалась с ними, вручила подарки от «Чемпионата», и они вместе отправились смотреть матч любимого клуба.

Дети из Киреевска увлечены футболом — активно участвуют в турнирах и поездках на матчи. Ребята на протяжении всей игры активно поддерживали команду и переживали за своих любимых игроков.

© Пресс-служба

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Благотворительный проект подарил ребятам из детского дома возможность не только увидеть профессиональных футболистов, но и ощутить, что мечты сбываются. Спорт объединяет, и сегодня мы все стали частью одной большой семьи!»

Антон Стременовский, директор АНО «Игра твоей мечты»: