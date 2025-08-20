Экс-президент МОК получил орден

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах награжден Большим крестом Ордена заслуг Венгрии. Об этом в своих социальных сетях сообщил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

© Газета.Ru

«Мы отдаем дань уважения выдающемуся человеку. Дело его жизни говорит само за себя. Мы, венгры, благодарны Томасу Баху за его неизменную приверженность сотрудничеству и «культуре мира» — идеалам, которые он неизменно отстаивал и пропагандировал», — написал Шуйок.

26 февраля МОК принял отставку Баха с поста главы организации. Решение вступило в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия были переданы новому главе МОК.

20 марта 41-летняя Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две — золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.