Журова прокомментировала скандал с комментатором Боярским

Светлана Журова считает, что в обществе остались стереотипы о женщинах.

Напомним, комментатор Александр Боярский во время матча «Родины» и «Зенита» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, заявил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Позднее он принес извинения: «Девушки – это украшение футбола».