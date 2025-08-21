В московском метро на «Воробьевых Горах» прошли ночные соревнования по скейтбордингу в рамках фестиваля GST 2025

В рамках Международного фестиваля уличной культуры и спорта GST 2025 20 августа 2025 года на необычной локации, станции метро «Воробьёвы горы», прошли ночные соревнования по скейтбордингу. Это мероприятие стало уникальным событием, впервые собравшим профессиональных спортсменов для состязаний под землёй московской столицы.

© Пресс-служба

Соревнования проводились в закрытом формате и включали две номинации: «MVP» – конкурс на лучшую импровизацию и стиль, а также «Лучший трюк» – по поиску наиболее технически сложного и эффектного элемента.

© Пресс-служба

Победителем номинации «MVP» стал аргентинский спортсмен Аксель Мансилья, продемонстрировавший виртуозное владение доской. В категории «Лучший трюк» золото получил перуанец Анжело Каро за чистое исполнение одного из самых сложных трюков – 540 flip frontside boardslide.

© Пресс-служба

Спортсмены отметили высокий уровень организации и уникальность проведения соревнований в московском метро. Аксель Мансило выразил восхищение атмосферой и гостеприимством Москвы. Анжело Каро подчеркнул, что для него большая честь выступать в таком легендарном месте.

Организаторы фестиваля выразили благодарность Департаменту культуры города Москвы и Департаменту транспорта за поддержку в проведении мероприятия, а также рассказали о мерах безопасности: катание было доступно только профессиональным спортсменам с полной страховкой, сопровождалось медицинскими бригадами и реанимобилем на месте.

© Пресс-служба

Леонид Лукин, главный организатор GST, отметил:

«Наша главная задача – развитие большой культуры скейтбординга. Это не просто олимпийский вид спорта, это целая вселенная, которая включает в себя искусство, музыку и, конечно, людей. Мы выбрали московское метро не только из-за его уникальности, но и благодаря символическому значению этого места, которое отражает дух города и его историю».

© Пресс-служба

Grand Skate Tour – это серия скейт-мероприятий, объединяющая профессиональных скейтбордистов и любителей из разных стран. Стремясь продемонстрировать талант, креативность и многогранность скейтбординга, GST стремится повысить узнаваемость этого вида спорта, создавая незабываемые впечатления как для участников, так и для зрителей. Приглашая скейтбордистов со всех континентов, GST служит мостом, соединяющим райдеров всего мира, и формирует глобальное скейтбордическое сообщество. В Москве фестиваль впервые проводится в парке «Ходынское поле» с 14 по 24 августа 2025.

Записаться на мастер-классы, а также посмотреть полную программу фестиваля можно на сайте.

© Пресс-служба

Мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы, Олимпийского комитета России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.