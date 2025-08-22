Теннисистку Анну Курникову засняли на прогулке с детьми от Энрике Иглесиаса. Об этом Dailу Mail.

Анну Курникову заметили на улицах Майами вместе с тремя детьми от Энрике Иглесиаса: двойняшками Николасом и Люси, а также 5-летней Мэри. Спортсменка была одета в объемную белую толстовку и короткие черные шорты.

С 2001 года Курникова встречалась с певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время съемок клипа на песню «Escape», однако официально свои отношения не регистрировали более 20 лет. 16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас стали родителями двойняшек, мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. А 30 января 2020 года в семье произошло пополнение: спортсменка родила дочь, которой дали русское имя Маша. В 2023 году стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу, об этом проговорился брат жениха Хулио, но сами супруги ничего не рассказывали о торжестве.