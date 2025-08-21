Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России как факт. Надо стремиться, чтобы экономика своей собственной страны росла, работать надо, вкладываться», — заявил Губерниев.

Комментатор также отреагировал на слова серебряного призера Олимпиады Климента Колесникова, в одном из недавних интервью рассказавшего, что ведущие пловцы страны получают немногим более 100 тысяч рублей в месяц. «Он не жаловался, а давал эту информацию как факт? У нас в стране в целом жизнь тяжелая как факт. У нас пенсии в стране не самые большие как факт», — отметил Губерниев.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе и заняли четвертое место в общекомандном медальном зачете. Отечественные спортсмены завоевали 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Ранее Губерниев высказывался о проблеме с допингом в России. Комментатор призвал не позориться и навести порядок в этой сфере.