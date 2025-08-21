Трое футбольных болельщиков погибли из-за беспорядков во время матча

Трое болельщиков погибли после беспорядков, которые произошли на трибунах во время ответного матча 1/8 финала Южноамериканского кубка по футболу между аргентинским "Индепендьенте" и чилийским "Универсидад де Чили". Об этом сообщил портал Dailysports.

Встреча была остановлена при счете 1:1 на 62-й минуте. Сотни болельщиков, включая детей, получили в беспорядках различные травмы, один из них находится в критическом состоянии. Полицией было задержано более 300 человек.

Президент Чили Габриэль Борич осудил произошедшее, отметив как яростное поведение болельщиков, так и безответственную организацию матча, а также призвав наказать виновных.

Матч не был доигран. По данным канала TyC Sports, обоим клубам грозит дисквалификация с турнира и отстранение от международных соревнований до конца 2026 года. В первой игре, которая прошла 14 августа на домашнем поле чилийского клуба, завершилась победой хозяев (1:0).