Исинбаевой разблокировали счета в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала банковские счета Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Отмечается, что спортсменка погасила долг в размере 283 тысячи рублей.

Спортсменка живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.