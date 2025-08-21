Норвегия: политика Трампа поспособствует выступлению россиян на ОИ

Представитель Норвежской государственной вещательной компании Петтер Салтведт оценил вероятность положительного влияния саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Ускоренные попытки Трампа прийти к мирному соглашению на Украине также могут означать возможность для российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх 2026 года и даже под национальным флагом», - цитирует Салтведта «».

На прошлой неделе на Аляске состоялись двусторонние переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров России и Соединенных штатов Америки прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

На протяжении трех лет, начиная с зимы 2022-го года, национальные команды России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок, руководствуясь мировой геополитической ситуацией.

Ранее действующий президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковенри сообщила, что допуск российских спортсменов до участия в международных турнирах будет происходить по аналогии с Олимпиадой-2024 в Париже, в зависимости от геополитической позиции атлета.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Италии, сразу в двух городах: Милане и Кортине-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля.