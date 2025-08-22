Тарасова высказалась об отстранении россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что российские спортсмены теряют время из‑за отстранения от международных стартов.

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

— Сегодня День Государственного флага РФ. Верите в скорое возвращение наших спортсменов с флагом и гимном?

— У меня такая профессия, и я всю жизнь должна была верить. Конечно, эта ерунда пройдет. Только она многим стоит судьбы, потому что года не повторяются. Спортивные года очень короткие. А они твари безобразные! — сказала Тарасова «Матч ТВ».

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Позднее требования смягчились, некоторые федерации допускают спортсменов из России и Белоруссии на турниры в нейтральном статусе. На летних Олимпийских играх‑2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских атлетов.