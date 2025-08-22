Тарасова высказалась об отстранении россиян

Тарасова — об отстранении россиян: «Эта ерунда пройдет, но она многим стоит судьбы. Твари безобразные!»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что российские спортсмены теряют время из‑за отстранения от международных стартов.
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.
— Сегодня День Государственного флага РФ. Верите в скорое возвращение наших спортсменов с флагом и гимном?
— У меня такая профессия, и я всю жизнь должна была верить. Конечно, эта ерунда пройдет. Только она многим стоит судьбы, потому что года не повторяются. Спортивные года очень короткие. А они твари безобразные! — сказала Тарасова «Матч ТВ».
В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Позднее требования смягчились, некоторые федерации допускают спортсменов из России и Белоруссии на турниры в нейтральном статусе. На летних Олимпийских играх‑2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских атлетов.