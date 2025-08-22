Детского спортивного тренера обвинили в изнасиловании своей ученицы. Противоправные действия в отношении девочки фигурант совершал как в Москве, так и за ее пределами. Об этом в пятницу, 22 августа, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— По данным следствия, фигурант в период с июля 2023 года по апрель 2024 года, находясь в городе Москве, а также на территории города Санкт-Петербурга и Тверской области совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

О случившемся надругательстве родители потерпевшей узнали от своей дочери. После этого они обратились в полицию. На данный момент со злоумышленником работают следователи, которые устанавливают его причастность к другим схожим эпизодам. Мужчина находится в следственном изоляторе.

Ранее другая малолетняя девочка почти три года терпела изнасилования со стороны соседа по дому. Потерпевшая рассказала обо всем своей маме, которая обратилась в правоохранительные органы. Следствие установило восемь эпизодов противоправных действий. Фигуранта задержали и заключили его под стражу.