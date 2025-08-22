Трамп захотел оставить Кубок мира по футболу в Белом доме

Президент ФИФА Джанни Инфантино принес в Белый дом Кубок мира по футболу.

Президент США Дональд Трамп в шутку поинтересовался, сможет ли он оставить его себе.

— Это только для победителей, а так как вы тоже победитель — вы можете его взять подержать, — сказал Инфантино.

Трамп взял трофей, и заявил, что он хорошо бы смотрелся в его кабинете

— Я могу его оставить? Это прекрасный, назовем его так, кусок золота, — сказал Трамп.

В пятницу президент США объявил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

Ранее Трамп сообщил, что трофей победителей клубного чемпионата мира по футболу 2025 года будет храниться в Белом доме в Вашингтоне.

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии Чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.