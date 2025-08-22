Трамп захотел оставить себе кубок Чемпионата мира по футболу
Президент США Дональд Трамп захотел оставить себе кубок Чемпионата мира по футболу, который ему привез глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе встречи Трампа и Инфантино последний показал главе Белого дома кубок. Президент внимательно осмотрел награду, после чего спросил, может ли он оставить трофей себе.
«Можно его оставить? Я его не отдам. Это красивое золотое изделие», — спросил он.
Как объяснил Инфантино, кубок предназначается для победителей, но Трамп может оставить его в Овальном кабинете до Чемпионата мира 2025 года — после этого Трампу придется отдать трофей победителю. Глава Белого дома согласился на это предложение. По его словам, кубок будет хорошо смотреться на стене Овального кабинета.
Ранее Трамп заявил, что разбирается в траве «лучше всех в мире».