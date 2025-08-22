Президент США Дональд Трамп захотел оставить себе кубок Чемпионата мира по футболу, который ему привез глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи Трампа и Инфантино последний показал главе Белого дома кубок. Президент внимательно осмотрел награду, после чего спросил, может ли он оставить трофей себе.

«Можно его оставить? Я его не отдам. Это красивое золотое изделие», — спросил он.

Как объяснил Инфантино, кубок предназначается для победителей, но Трамп может оставить его в Овальном кабинете до Чемпионата мира 2025 года — после этого Трампу придется отдать трофей победителю. Глава Белого дома согласился на это предложение. По его словам, кубок будет хорошо смотреться на стене Овального кабинета.

