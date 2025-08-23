Экс-футболиста «Зенита» могут лишить российского гражданства

Бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо могут лишить российского гражданства из-за слов о том, что он решил уехать из России из-за СВО. Об этом изданию «Абзац» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Если действительно факты подтвердятся, я думаю, я подготовлю запрос по поводу проверки его высказываний [и возможного дальнейшего лишения гражданства]», — сказал Свищев.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В сезоне-2024/25 Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

В феврале 2023 года Клаудиньо и еще один бразилец Малком, который также играл в петербургском клубе, получили гражданство Российской Федерации.