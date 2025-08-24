В прокуратуре подтвердили смерть избитого в Подмосковье футболиста

Футболист любительского клуба «Русская община Щёлково» Арсений Ерошевич, ранее подвергшийся избиению в этом подмосковном городе, скончался.

© Чемпионат.com

Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«Пострадавший в ходе конфликта 20-летний мужчина скончался в медицинском учреждении», — сказано в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Ерошевич был избит группой приезжих мужчин. Футболист упал на асфальт и ударился головой, в то время как толпа продолжала наносить ему удары. Момент избиения зафиксировала камера видеонаблюдения.

Отмечается, что дело передано в территориальный орган СК для квалификации действий трех обвиняемых по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).