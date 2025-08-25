Итальянцы, обещавшие помочь российской альпинистке, не стали этого делать

Итальянские спасатели, обещавшие поднять еврокоптер и помочь российской альпинистке Наталье Наговициной на пике Победы, улетели домой, не став помогать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Соцсети

Спасатели обещали ещё раз подняться в воздух и снять Наговицину с высоты. Но сегодня они решили этого не делать и отправились обратно в Италию. Также они не стали вывозить тело своего соотечественника Луки, который пытался помочь альпинистке.

12 августа Наговицина получила перелом ноги на высоте 7000 метров и не смогла спуститься.

23 августа Telegram-канал Mash со ссылкой на заявления специалистов в этой области сообщил, что тело альпинистки пробудет на пике как минимум до весны 2026 года. В посте также отмечается, что сезон восхождений в 2025-м окончен. Уже на высоте в 6000 метров спасатели столкнулись со снежной бурей, которая не позволила продолжить поиски.

В тот же день начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

Ранее Виктория Боня попросила сына альпинистки Наговициной выйти на связь, чтобы снять ее тело с горы.