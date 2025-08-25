Федерация альпинизма России сделала заявление о статусе Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицина будет числиться без вести пропавшей до того момента, пока ее тело на пике Победы не будет найдено. Об этом в комментарии «Матч ТВ» сообщил вице‑президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

© Соцсети

«До того момента, как Наговицину не найдут, она будет числиться без вести пропавшей», — сказал Пятницын.

12 августа Наговицина получила перелом ноги на высоте 7000 метров и не смогла спуститься.

23 августа Telegram-канал Mash со ссылкой на заявления специалистов в этой области сообщил, что тело альпинистки пробудет на пике как минимум до весны 2026 года. В посте также отмечается, что сезон восхождений в 2025-м окончен. Уже на высоте в 6000 метров спасатели столкнулись со снежной бурей, которая не позволила продолжить поиски.

В тот же день начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.