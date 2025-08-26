Напарник застрявшей в Киргизии альпинистки попал в больницу

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что напарник застрявшей в горах Киргизии Натальи Наговициной Роман Мокрицкий вернулся в Москву, где будет проходить лечение от полученных в ходе восхождения травм. Его слова приводит ТАСС.

© Соцсети

По его словам, у пострадавшего имеются различные недомогания, в частности у него обморожены пальцы рук.

«Он в Москве. Будет проходить лечение, потому что есть признаки обморожения пальцев рук и другие повреждения. Сейчас важно это здоровье сохранить», — заявил Яковенко.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».