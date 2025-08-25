Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала главную проблему российского спорта. Об этом сообщает Sport24.

© Lenta.ru

«Что еще может быть кроме отсутствия нас на международной арене? Мы работаем для того, чтобы участвовать и побеждать», — заявила Тарасова.

Она также выразила уверенность в том, что отстранение россиян скоро завершится.

Ранее главную проблему российского детского спорта назвала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. По словам функционера, это недостаточное его финансирование со стороны государства.

С февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.