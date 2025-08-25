«Чемпионат» провел седьмой детский футбольный фестиваль

32 команды из 17 городов России и Белоруссии стали участниками VII Детского футбольного фестиваля «Чемпионата» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), который с этого сезона носит имя Александра Мостового.

© Пресс-служба

20–22 августа 2025 года на стадионе «Арена Чертаново» портал «Чемпионат» вместе с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» провёл традиционный фестиваль для юных талантов со всей страны. В этом году его участники представляли Москву, Санкт-Петербург, Минск, Балашиху, Бор, Выборг, Домодедово, Екатеринбург, Ильинский, Казань, Нефтекамск, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Подольск, Ростов-на-Дону и Сызрань.

© Пресс-служба

В рамках фестиваля состоялись два турнира для ребят 2017 и 2018 годов рождения. Участники были разбиты на четыре группы. Две сильнейшие команды каждой из них продолжили борьбу в плей-офф за 1–8 места, а ещё две сыграли за 9–16.

В турнире 8-летних футболистов приняли участие:

хозяева стадиона, воспитанники московской академии «Чертаново», выступавшие тремя командами;

ПФК ЦСКА;

отделение ФШ «Динамо» с юго-запада Москвы;

команда филиала «Западный» академии ФК «Ростов»;

«Спарта» (Москва);

«Комета» (Подольск);

«IQ Молния» (Оренбург);

«Метеор» (Балашиха);

«Авангард» (Ильинский);

«Фаворит» (Выборг);

«Спартак» (Бор);

«Механизм СВАО» (Москва);

«Мушкетёры»(Москва);

Finish Sport.

© Пресс-служба

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Мы рады видеть такое количество участников на нашем детско-юношеском фестивале. 32 команды — это не только показатель растущего интереса к спорту, но и возможность для молодых талантов проявить себя на большом поле. Мы уверены, что этот турнир станет отличной платформой для их дальнейшего развития и вдохновения».

Александр Мостовой, советский и российский футболист:

«Благодарю портал "Чемпионат" и фонд "Пас в Будущее" за такой подарок на День рождения. Замечательный фестиваль, который строит фундамент российского футбола!»

«Ростов», «Динамо», «Чертаново-синие» и ЦСКА возглавили свои группы, не потеряв ни одного очка, а в четвертьфинале динамовцы и армейцы оступились, проиграв свои поединки «Комете» и «Спарте». В итоге бронза досталась чертановцам, которые выиграли у «Кометы» (5:1), а в финале воспитанники академии «Спарта» уверенно победили «Ростов» (8:1).

© Пресс-служба

На церемонии награждения маскот «Чемпионата» Тигр Чемп вручил подарки и специальные призы лучшим футболистам. Приз «Надежда “Чемпионата”» отошёл Денису Павлухину («Комета»), специальный приз «Цель» — Фёдору Ращупкину («Ростов»). Лучшим вратарём был признан Арсений Павлинов («Комета»), лучшим защитником — Макар Ветров («Чертаново»), лучшим полузащитником — Тимур Озевин («Спарта»), лучшим нападающим — Никита Стоянов («Ростов»). Семён Корниенко из «Спарты» выиграл гонку снайперов с 14 забитыми мячами. А лучшим игроком фестиваля стал его партнёр Фёдор Емельянов.

За победу у 7-летних участников фестиваля боролись две команды «Чертаново», ПФК ЦСКА, наши гости из Белоруссии «Минск-city», две команды сборной «Луч», представлявшие Москву и Санкт-Петербург, «ЛилиФут» (Нижний Новгород), «Сокол» (Казань), Gold Pride (Екатеринбург), «Спартак» (Сызрань), DAP (Домодедово), «Кристалл» (Нефтекамск), «Академия» (Нижний Новгород), «Амкар» (Пермь), «Механизм СВАО» и «Импульс» (обе — Москва).

© Пресс-служба

Победителями групп стали ЦСКА, «Чертаново-синие», «Луч-чёрные», одержавшие по три победы в трёх матчах, и казанский «Сокол», который опередил «Механизм» только по разнице мячей. А в полуфинал пробились обе команды «Чертаново», «Луч» и нижегородский «ЛилиФут», одолевший московских армейцев в серии пенальти. В матче за третье место с «Чертаново-белые» нижегородцы тоже навязали сопернику борьбу, но уступили. А в решающем поединке «Луч» переиграл первую команду чертановцев со счётом 4:2 и стал обладателем большого чемпионского кубка.

Приз «Надежда “Чемпионата”» отправился в Нижний Новгород вместе с Тимофеем Лабаевым, приз «Цель» завоевал Александр Попов («Амкар»), награда лучшему вратарю досталась Андрею Корчагину («Луч»), лучшим защитником был признан Илья Азаров («Чертаново»), лучшим полузащитником — Константин Рудковский («Луч»), лучшим нападающим — Леонид Захаров («ЛилиФут»). Чертановец Мирослав Балашов стал лучшим бомбардиром турнира с 15 голами, а лучшим игроком фестиваля в категории U-7 назван Глеб Ферапонтов из «Луча».