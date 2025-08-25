Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 280 российских спортсменов на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, сообщает пресс-служба WADA.

Ожидается, что количество наказанных спортсменов увеличится, дисциплинарное дело открыто еще по 29 делам.

9 августа стало известно о том, что два российских спортсмена сумели доказать, что запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат мельдоний попал к ним в организм через молоко. Об этом рассказала отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.

«Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в своем составе мельдоний», — сказала она.

Ранее в России дисквалифицировали семейную пару легкоатлетов за отказ от допинг-теста.