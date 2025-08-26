Жена футболиста Смолова опубликовала фото без трусов

Популярная блогерша и диджей Карина Смолова (в девичестве — Истомина) опубликовала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 488 тысяч подписчиков.

© Соцсети

30-летняя инфлюэнсерша разместила снимок, на котором предстала в кружевном бюстгальтере без подклада. Помимо этого, она накинула на бедра белую простынь, отказавшись при этом от трусов. В то же время жена спортсмена распустила длинные темные волосы.

© Соцсети

В декабре 2024 года Карина Истомина снялась в купальнике. Блогерша проводила отпуск в Дубае вместе с годовалой дочерью и мужем — 34-летним футболистом Федором Смоловым.