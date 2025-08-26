Адвокат раскрыла, почему в Латвии возобновили дело по факту смерти Тиммы

Адвокат раскрыла, почему в Латвии возобновили уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы
Адвокат Маргарит Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала, почему на родине спортсмена было решено возобновить уголовное дело по факту его смерти. Изначально латвийская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в связи с «отсутствием состава преступления».
«Мы пожаловались генеральному прокурору Латвии, уголовное дело в итоге было возобновлено из-за вновь открывшихся обстоятельств. В частности, из-за обвинения нами Седоковой в доведении до самоубийства», — приводит слова Гавриловой News.ru.
Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой, и просьба ей позвонить.
