СМИ выдвинули две версии пропажи Николая Свечникова

Турецкие СМИ выдвинули две версии, которые могли бы объяснить пропажу 29-летнего российского спортсмена Николая Свечникова, который исчез после заплыва через Босфор в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал «Повестка дня Турции».

© соцсети

Как сообщает издание, одна из версий заключается в том, что Свечников утонул во время заплыва. Вторая предполагает, что спортсмен смог выбраться на берег, после чего он намеренно выбросил в море браслет с чипом. При этом, браслет не оснащен GPS, поэтому не поможет установить точное местонахождение Свечникова — только моменты входа и выхода из воды. Согласно информации турецкой береговой охраны, сигнал от чипа Свечникова был зафиксирован на берегу, но потом связь прервалась.

«Российские участники заплыва рассказали, что видели Николая плывущим подозрительно медленно брассом, он часто останавливался и делал лишь несколько гребков. Последний раз его видели примерно на середине дистанции», — сообщает издание.

24 августа в Стамбуле стартовал заплыв через Босфор, во время которого Свечников пропал. На данный момент о местоположении и состоянии спортсмена нет никакой информации.